Largas filas en Puentes 1 y 2

Este domingo se observaron largas filas en los puentes internacionales que hacen cruce con la vecina ciudad de Eagle Pass, en los cuales se observaban tanto automóviles de connacionales así como de residentes de Texas.

Los cuales impacientes esperaban su turno para poder cruzar, era un tiempo estimado de hasta cerca de una hora ya que en el puente número 1 la fila llegaba hasta la escuela primara Modelo en uno de sus lados y la otra fila era una cuadra más atrás del Mercado Zaragoza.

En el puente 2 la fila en algún momento llegó hasta las instalaciones del C-4 aunque en este punto era más rápido el avanzar de los automovilistas.

Cabe destacar que en el puente 1 por ambos lados las filas eran de un solo carril lo que hace mucho más lento el avanzar .

Elementos de Seguridad Pública fueron los encargados de dar fluidez a las vialidades pese que en esos momentos la mayoría se encontraba en los funerales de su compañero caído hace unos días, el oficial Miguel Ángel González Mass.

Hasta la escuela Primaria Modelo se podían observar la fila de automóviles de personas que esperaban cruzar hacia Eagle Pass.