Le dan golpiza pero no denuncia a agresores

Marcos Barrera de 43 años, el salvadoreño que fue salvajemente golpeado por compañeros de trabajo en la zona Centro el pasado fin de semana, es reportado estable y fuera de peligro, además no quiso presentar denuncia.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, informó que los hechos se suscitaron la madrugada del domingo.

Indicó que el afectado originario de El Salvador fue encontrado ensangrentado en el cruce de Zaragoza y Allende en la zona Centro.

Señaló que fue cuestionado sobre lo ocurrido indicando que se encontraba en un domicilio ingiriendo bebidas embriagantes con varios compañeros de trabajo.

Comentó que repentinamente empezaron a discutir para después ser golpeado por varios de ellos, lo que hizo fue retirarse para pedir ayuda y atención médica.

Refirió que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de la agresión en el Hospital General Salvador Chavarría donde quedó internado el afectado.

Argumentó que en un principio se había dado a conocer que presentaba lesiones graves, sin embargo, el último reporte médico advierte que se encuentra estable y fuera de peligro.

Manifestó que de todas formas estaría en observación para descartar cualquier complicación que pudiera presentar.

Mencionó que no se pudo realizar una investigación para localizar a los responsables, ya que el afectado dijo que no era su deseo presentar denuncia en contra de los agresores, ya que eran compañeros de trabajo y no quería perjudicarlos.