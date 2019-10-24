Le fracturan brazo y pierna a batazos

Con fracturas en un brazo y en una pierna, resultó Jaime “N” de 32 años, después de ser golpeado con un bate por varios sujetos, los hechos se suscitaron en la colonia Cumbres, los responsables lograron escapar.

Al Hospital General Salvador Chavarría reportaban el ingreso de una persona lesionada por golpes, por lo que elementos policiacos acudieron a tomar conocimiento.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agencia de Investigación Criminal hicieron acto de presencia en el área de urgencias.

El afectado era reportado estable, aunque presentaba fracturas en una pierna y en un brazo producto de los golpes recibidos con un objeto contundente.

Además, presentaba lesiones en cabeza, rostro y tórax, por lo que se encontraba bajo observación por parte de médicos.

Al ser cuestionado dijo que iba caminando sobre la calle Maltrata en el sector Cumbres y a la altura del numeral 327 le salieron al paso varios sujetos.

Lo agredieron a golpes utilizando un bate, por lo que después de dejarlo tirado se dieron a la fuga desconociendo el rumbo que tomaron.

El reporte médico indica que presenta una fractura en un brazo y otra más en una pierna, además de golpes contusos en el resto del cuerpo.

Su estado de salud se reporta estable, por lo que será valorado para descartar lesiones internas, en cuanto a los responsables no pudieron ser identificados por parte del afectado.