Libros escolares sobre temas sexuales ayudarán a informar a estudiantes

Piedras Negras, Coah.- Dado la renuencia de padres de familia y planteles escolares de que se lleven pláticas de salud sexual a los estudiantes, la Secretaría de Salud ve con buenos ojos que en los libros escolares se incluyan temas sobre diversidad sexual, dijo Minerva Contreras.

La coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria I, dijo que si no han bajado los índices de casi el 40 por ciento de embarazos adolescentes se debe a que no ha llegado la información correcta a los jóvenes, porque las condiciones para que obtengan preservativos y orientación están dadas.

“El despertar sexual sucede en la etapa de la adolescencia, hay inquietud de explorar y conocer, salir y tener contacto con personas, por ello se elevan los índices de embarazos, en la región se han mantenido en el 38 por ciento”, por ello destacó la importancia de que los adolescentes tengan información fidedigna sobre el uso adecuado del preservativo y recomendaciones adecuadas para que puedan ejercer una sexualidad responsable y segura.

A pesar del rechazo en escuelas secundarias sobre temas sexuales, incluso en algunas preparatorias y universidades, el principal factor de los embarazos no deseados es la información errónea que les llega a los jóvenes, aseveró.

A las instituciones educativas que lo permiten, dijo, con frecuencia se dan pláticas referentes a la educación sexual y prevención de embarazos, infecciones de trasmisión sexual y uso adecuado de métodos anticonceptivos, dentro de esto se manejan la ferias de salud y talleres de uso adecuado de preservativos.