Licitan 7 empresas de luminarias led

El director de Control Presupuestal de Inversión Pública, Elías David García, informó que serán siete las empresas que participen en el programa de Licitación de luminarias led, por lo que el fallo se realizará el próximo miércoles.

Señaló que este viernes se llevó a cabo la entrega de las propuestas de las empresas que participarán en la Licitación de Luminarias, las cuales serán tres mil 516.

Explicó que el precio de las luminarias varía según las propuestas, las cuales eran de cuatro mil 500 a siete mil, debido a que se solicitaron cuatro tipos de luminarias.

Agregó que serán luminarias para calle, avenidas, periferias y hongos, los cuales son tipo reflectores y cuentan con cinco lámparas cada uno, las cuales se instalarán en el primer cuadro de la ciudad y todas las vialidades principales.

Mencionó que las empresas son foráneas y locales, cuatro de ellas concursaron en la licitación anterior.

Finalmente dijo que se espera que en esta ocasión cumplan con todos los requisitos, debido a que el tiempo ya es muy limitado, ya que el recurso debe quedar comprometido y ejercido antes del 31 de diciembre.

Alumbrado público led.