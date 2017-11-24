Listos los albergues invernales; Protección Civil

Piedras Negras está preparado con albergues y refugios temporales, para enfrentar los 43 frentes fríos pronosticados en el invierno 2017-2018, afirmó Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil.

Dijo que los más importantes son el Auditorio con capacidad para albergar a 2 mil personas, el Club de Leones con 300, el Gimnasio “Beto Estrada” para 500 y la Iglesia Anglicana en la Guillén para albergar a 100 personas más, en caso necesario.

Además se tienen refugios temporales como el Ejército de Salvación, la Casa del Migrante, y dos Iglesias Presbiterianas.

“Sabemos que el pronóstico es que los meses de diciembre y enero serán los más fríos, sin embargo se cuenta con todo lo necesario para atender a las personas que necesiten resguardarse de las bajas temperaturas”.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, se pronostican 4 frentes en noviembre, 8 frentes fríos en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

Contreras Obregón dijo también, que unidades y personal de Bomberos y Protección Civil, realizarán rondines en la ciudad para proporcionar algún traslado a estos refugios.

Francisco Contreras Obregón.