Listos más de la mitad de negocios de la feria

El 60 por ciento de los locales de renta para la Feria del Sol ya tienen dueño, o al menos cumplieron con la primera etapa de los requisitos, entre ellos cubrir el 50 por ciento del total.

La noticia se dio a conocer apenas el pasado lunes 23 de julio, pero docenas de personas ya acudieron a las oficinas de Fomento Económico a separar su local.

“Aquí no hay compadrazgos ni recomendaciones, la convocatoria se colocó en lugares como el Mercado Zaragoza y en las pulgas de la San Joaquín, donde se invita a toda la ciudadanía a participar”, dijo Ana Sada.

Son más de 100 lotes entre ellos 62 de frituras, 32 stands de comida y 49 juegos diversos.

La renta es de 1,500 pesos cada local y algunos de 25 mil pesos.

La Feria de Piedras Negras se realizará del 28 de septiembre al 7 de octubre en terrenos contiguos al Auditorio.

Se representarán artistas como Duelo, Fiebre Loca, Reyes Locos, Flash, Sonido Master, Sonora Dinamita, Tropicalísimo Apache e Invasores de Nuevo León.