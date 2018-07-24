Contactanos
Coahuila

Listos más de la mitad de negocios de la feria

Por Héctor Guerrero - 24 julio, 2018 - 11:19 p.m.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El 60 por ciento de los locales de renta para la Feria del Sol ya tienen dueño, o al menos cumplieron con la primera etapa de los requisitos, entre ellos cubrir el 50 por ciento del total.

      La noticia se dio a conocer apenas el pasado lunes 23 de julio, pero docenas de personas ya acudieron a las oficinas de Fomento Económico a separar su local.

      “Aquí no hay compadrazgos ni recomendaciones, la convocatoria se colocó en lugares como el Mercado Zaragoza y en las pulgas de la San Joaquín, donde se invita a toda la ciudadanía a participar”, dijo Ana Sada.

      Son más de 100 lotes entre ellos 62 de frituras, 32 stands de comida y 49 juegos diversos.

      La renta es de 1,500 pesos cada local y algunos de 25 mil pesos.

      La Feria de Piedras Negras se realizará del 28 de septiembre al 7 de octubre en terrenos contiguos al Auditorio.

      Se representarán artistas como Duelo, Fiebre Loca, Reyes Locos, Flash, Sonido Master, Sonora Dinamita, Tropicalísimo Apache e Invasores de Nuevo León.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados