Llama el IMSS a vacunarse

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan David Martínez Castro, invitó a la población, principalmente a los más vulnerables, a no exponerse a los cambios de clima y vacunarse contra la Influenza.

Recordó que los cambios de clima ocasionan problemas respiratorios, entre otras enfermedades, por lo que es necesario cuidarse de estos.

Recalcó, que es necesario que los grupos más vulnerables, como pacientes con enfermedades crónico degenerativas, adultos mayores y menores de cinco años no deben de exponerse a esos cambios de clima y en caso de que lo hagan, que sea por alguna necesidad verdadera.

Martínez Castro, dijo, que se debe de tener una nutrición adecuada, con alimentos cien por ciento naturales y ejercicio adecuado.

Finalmente dijo, que la vacuna de la Influenza podrá llegar en este mes de octubre, “nosotros estamos a la espera de que llegue para poder aplicarla, principalmente a los grupos vulnerables”.