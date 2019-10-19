Llega a Piedras Negras agencia de autos Suzuki

Con una inversión de 14 millones de pesos iniciará la construcción de la Agencia de Autos Suzuki, la cual iniciará en el próximo mes de enero del 2020 y generará más de 120 nuevos empleos, informó el director de Desarrollo Económico y Turístico, Javier Berain Tamez.

Recalcó que la construcción iniciará en el mes de enero del próximo año y concluirá en el mes de agosto o septiembre, y generará alrededor de 60 empleos en la etapa de construcción y posteriormente serán 120 nuevos empleos.

Berain Tamez señaló que se realizaron estudios de mercado para determinar la viabilidad del negocio, por lo que se tuvieron resultados favorables.

El funcionario agregó que el escenario económico que está viviendo Piedras Negras derivado de la información que está otorgando el INEGI, dónde colocan a la ciudad como una Frontera Segura, ayudaron a que se generara está inversión.

"Esto es un indicativo para los inversionistas y ellos lo ponderan mucho antes de arriesgar sus inversiones en una ciudad y a eso obedece que lleguen inversiones de otros lugares para establecerse en la localidad", concluyó.