Llevan tramite de cartas de no antecedentes penales a ferias del empleo

Piedras Negras, Coahuila.- Aproximadamente mil 500 trámites mensuales de cartas de no antecedentes penales se realizan en el municipio de Piedras Negras, informó Aarón Abraham Morales de la Cruz, encargado del módulo de la Secretaría de Gobierno en el centro penitenciario de esta ciudad.

Este documento solicitado primordialmente a quienes aspiran a desempeñar un cargo en el servicio público, es expedido en las instalaciones del CERESO de lunes a viernes en horario de 09:00 a 15:00 horas y los interesados únicamente deben presentar recibo de pago, copia de acta de nacimiento y de credencial de elector.

Personal del Módulo de Cartas de No Antecedentes Penales de la Secretaría de Gobierno acude también a las ferias del empleo organizadas por la Secretaría del Trabajo (SETRA), donde apoyan con esta diligencia en forma gratuita a personas en búsqueda de empleo, dijo Morales de la Cruz.

Este papel es un documento oficial emitido por la Secretaría de Gobernación en el País, con el que se acredita que el ciudadano que lo solicita no tiene antecedentes penales, o en su caso informa si cuenta con ellos.

Se expide, entre otros motivos, cuando las disposiciones legales establezcan como requisito para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público, la acreditación por parte del interesado de no haber cometido algún delito o que no tiene antecedentes penales.

También para acreditar el cumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia en instituciones de seguridad pública, prestadoras de servicios de seguridad privada y en los casos que estén señalados por las leyes.

El usuario puede ser cualquier beneficiario mayor de 16 años.

El módulo se ubica en el centro penitenciario en la carretera Piedras Negras-Acuña, kilómetro 12.