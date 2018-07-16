Lluvias hunden tumbas antiguas y abandonadas

Piedras Negras, Coah.-El Panteón Municipal de Piedras Negras tiene 40 por ciento de las tumbas en abandono, y con las lluvias de días pasados se ocasionaron más daños en estas al hundirse o quebrarse.

“Cualquier precipitación pluvial es un enemigo para este viejo panteón”, indicó Tomás Zavala, encargado del camposanto, ya que la erosión de la tierra, aunada a su mala condición por el abandono y descuido, reblandece el terreno, las lápidas se desnivelan y caen sobre su base.

Aunque sin consecuencias mayores, sí han tenido accidentes con las tumbas deterioradas, y aunque se instalen letreros de no pisar sobre estas, la gente lo hace. Señaló: “pisan una tapa con hueco y se van hacia abajo, o se recargan en una lápida y la tiran, pero sin lamentar algo grave, solo un golpe”.

LLUVIAS DAÑAN PANTEÓN

El encargado señaló que el deterioro se acentuó con las lluvias registradas en la región que reblandecen el terreno, ya de por sí removido, y corren riesgo de que más tumbas se hundan, por lo que las precipitaciones vienen a acelerar los daños.

“Mucha gente deja de venir por años y quiere encontrar la tumba igual, esto es imposible, la erosión al estar expuesta a los diferentes fenómenos ambientales y el tiempo, hace su efecto”, incluso hay algunos mausoleos que están casi perdidos en la tierra, concluyó.

“Hay algunas que están casi perdidas en la tierra. De un 35 a 40 por ciento se considera que están abandonadas y sufren las consecuencias, están caídas y con piezas quebradas”.

Por ejemplo, la precipitación pluvial de días pasados en la ciudad ocasionó además de encharcamientos y árboles caídos por los fuertes vientos, el panteón también sufrió daños en uno de sus también antiguos árboles, que cedió a la presión y cayó, sin afectar lápidas.

EL MÁS ANTIGUO Y SATURADO

El panteón municipal de la colonia Buena Vista es el más antiguo de la ciudad, y esto se percibe al estar totalmente urbanizado, Zavala recordó que hay unos 12 mil 87 sepulcros, muchos de los cuales tienen hasta cinco cuerpos, y al menos 400 sepulcros hasta diez.

Es decir, promedia dos cuerpos por sepulcro, por lo que la cantidad de cuerpos que hay en este panteón se calculan en más de 25 mil, en un total de 6.5 hectáreas que ocupa el cementerio.

Aun así, en la última década es más notoria la situación de tumbas deterioradas, muchas de estas sin alguna rehabilitación que les permita seguir en pie.

TAMBIÉN ES EL PANTEÓN MÁS OLVIDADO

Piedras Negras es una ciudad fronteriza que se conoce por tener mucha gente que ha emigrado a otras ciudades del país, principalmente a Estados Unidos, por ello tienen casi un 50 por ciento de deudos que vienen a visitar las tumbas de sus seres queridos en el Día de Muertos.

Estos son paisanos que buscan continuar la tradición de recordar sus muertos, pero esta migración de familiares en esta región también es motivo de que muchas tumbas estén abandonadas, algunas incluso algunas perdidas entre las yerbas, la tierra y el daño.

Ante esto, recomiendan que al menos una vez al año se visiten las tumbas para repararlas, darles mantenimiento y convivir entre familia.

“Que hagan conciencia de que en ese pedazo de tierra yacen los restos de sus seres queridos, a los cuales deben honrar su memoria y evitar que su tumba desaparezca”, concluyó.