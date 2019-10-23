Lo detienen con revólver 357

Un sujeto identificado como Juan Bernardo “N” de 53 años, fue arrestado en posesión de una pistola tipo revolver calibre .357, la detención se llevó a cabo en el sector Acoros.

Elementos de la Policía Civil Coahuila (Fuerza Coahuila) del grupo de proximidad social, dieron a conocer que realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

Los uniformados detectaron caminando a una persona del sexo masculino la cual al notar su presencia se mostró en actitud sospechosa.

Fue sobre las calles Guanacastle y Mar Muerto donde los policías observaron al individuo el cual iba caminando mirando hacia todos lados.

Se le procedió a marcar el alto para después ser sometido a una revisión corporal debido a su actitud sospechosa.

Los elementos le encontraron en su cintura una pistola tipo revolver el cual al ser revisado resultó ser calibre .357.

Se realizó la detención inmediata y se aseguró el arma, por lo que se elaboró el informe policial homologado por parte de los policías que participaron en el arresto.

Posteriormente se efectuó la consignación ante el Ministerio Público Federal en la Sub Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Piedras Negras Región Norte.

Se integrará una carpeta de investigación a fin de establecer la procedencia del arma asegurada por los elementos del estado.

También se efectuarán indagaciones para determinar el propósito del uso de la pistola por parte del individuo detenido.