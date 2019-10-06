Lo golpean entre cuatro

Con lesiones por fortuna no graves resultó Emilio N. de 54 años, fue agredido a golpes por cuatro sujetos con los que tiene viejas rencillas, los hechos se suscitaron en la colonia Los Espejos.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó el ingreso de una persona lesionada a la clínica 11 del IMSS.

Indicó, que oficiales de la corporación acudieron a tomar conocimiento, en el área de urgencias se entrevistaron con médicos.

Señaló que el afectado presentaba una herida de 3 centímetros aproximadamente en el cráneo, por lo que le realizarían una sutura.

Comentó, que el reporte médico indicaba que no era una lesión grave y que tras ser valorado sería dado de alta.

Refirió que al ser cuestionado dijo que iba caminando con dirección a su casa cuando le salieron al paso cuatro sujetos con los que tiene viejas rencillas.

Argumentó que los individuos lo golpearon dejándolo tirado en la vía pública para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Manifestó que la víctima no quiso proporcionar datos de los responsables a los cuales conoce, además, dijo que no era su deseo presentar denuncia.

Mencionó, que después de recibir la sutura en el cráneo donde presentaba la herida, fue dado de alta y se retiró a su domicilio, por lo que los elementos policiacos solamente recabaron los datos proporcionados por el afectado.