Lo mataron en Eagle Pass

Dos personas están bajo investigación en relación al asesinato de una persona miembro de la tribu Kikapoo estacionada en Eagle Pass, quién fue identificado como Armando Pérez de 55 años de edad.

Tom Schmerber, sheriff del Condado de Maverick, reveló que un hombre y una mujer fueron detenidos como sospechosos ese día y luego liberados.

Dijo que una vez que concluyan las investigaciones, se determinará si son culpables y serán recapturados.

El asesinato ocurrió la noche del domingo.

La Policía recibió una llamada de emergencia por disturbios y al llegar al domicilio ubicado al Norte de Eagle Pass, se detectó a una persona sin vida, y con evidentes señales de heridas de navaja.