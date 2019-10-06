Lo sorprende la muerte en la vía pública

Un hombre identificado como José Luis Cervantes de aproximadamente 70 años, murió aparentemente por un infarto cuando se disponía a ayudarle a una vecina a cambiarle la llanta a su vehículo, los hechos se suscitaron en el sector Los Montes.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, indicó, que se atendió un reporte de una persona tirada en vía pública sobre la calle Sierra de la Encantada.

Señaló, que elementos de la corporación arribaron y detectaron a una persona del sexo masculino la cual no tenía movimiento.

Comentó que se solicitó la presencia de una ambulancia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la persona.

Refirió que desafortunadamente no contaba con signos vitales siendo declarada muerta, por lo que se dio aviso a elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Argumentó que dentro de las primeras indagaciones realizadas el cuerpo no presentaba huellas de violencia.

Manifestó que el occiso era de aproximadamente 70 años, vestía short a cuadros azul con blanco, una camisa a cuadros roja con blanco y chanclas.

Mencionó que vecinos refirieron que lo conocían como José Luis Cervantes y que no tenía familiares en Piedras Negras, sus hijos se encontraban en Estados Unidos, además iba a ayudar a una vecina a cambiarle una llanta a su vehículo cuando repentinamente se desvaneció.

Agregó que el cuerpo fue levantado y trasladado al servicio médico forense para que el médico legista le practicara la autopsia y conociera la causa de la muerte, se presume que sufrió un infarto.