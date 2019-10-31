Localizan automóvil con reporte de robo

Un vehículo que contaba con reporte de robo fue localizado y recuperado por elementos de la Policía Preventiva Municipal, se encontraba en un taller ubicado en la colonia Guillén, no hay detenidos.

Luis Humberto García comisario de la corporación, informó que la tarde del miércoles se recibió un reporte al sistema de emergencias 911.

Indicó que daban a conocer que un carro que habían reportado como robado el pasado martes por la madrugada se encontraba sobre las calles Roble y Juan Escutia.

Señaló que unidades de la Policía Preventiva Municipal se trasladaron al lugar, siendo un taller mecánico.

Comentó que los uniformados observaron que se encontraba un Chevrolet Cobalt color gris, el cual resultó ser el mismo que se robaron en la calle Río Grande en la colonia Nueva Americana.

Refirió que los rines deportivos que habían descrito en el reporte los tenía puestos un Ford Escort color negro, modelo 97 que también se encontraba en dicho taller.

Argumentó que las dos unidades fueron aseguradas, por lo que el automóvil con reporte de robo sería puesto a disposición del Ministerio Público.

Manifestó que no se reportan personas detenidas, sin embargo, contactaron al presunto dueño o encargado del taller quien dijo que un joven llegó a bordo del Chevrolet indicándole que tenía una falla, lo dejó y se retiró.

Mencionó que se efectuó la búsqueda no siendo posible localizar a la persona señalada, por lo que ya será la Agencia de Investigación Criminal la corporación encargada de realizar las indagaciones respectivas.

Un Ford Escort negro modelo 97 fue asegurado debido a que portaba los rines deportivos del automóvil robado, no se reportan detenidos.