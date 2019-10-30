Maestros inconformes por tratos de directora

Las protestas de los maestros de la escuela Primaria Modelo de Piedras Negras por inconformidad en las finanzas del plantel, ya fueron reportadas a las autoridades educativas y se están realizando las diligencias correspondientes, señaló el supervisor de zona escolar 401, Adrián de Anda Gutiérrez.

Indicó, que desde hace un mes se mostraron problemas de comunicación con la directora del plantel, Priscila Molina que se manifestaba prepotente y se levantó un acta de exhorto para que mejorara el trato, pero en esta semana, los docentes levantaron un oficio de inconformidad debido a irregularidades en el manejo del dinero, aunque todos hayan firmado los libros de ingreso y egresos.

De Anda Gutiérrez, desconoció si hubo amenazas por parte de la directora como lo señalaron los maestros en la manta que mostraron el pasado lunes por la tarde afuera de la escuela como modo de protesta.

Sin embargo, señaló que se analiza la situación y la jefatura de sector envió a la Secretaría de Educación mandando citar a la directora para señalar las inquietudes de los docentes, pero no está suspendida.

Aunque no está aún solucionado la inconformidad, sí se está atendiendo, y destacó que también están al tanto que los maestros quejosos cumplan y trabaje con los horarios de trabajo sin afectar las clases.

Escuela primaria Modelo, maestros se quejan del carácter déspota de la directora.