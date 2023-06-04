Mala organización, reduce votantes

Acuña, Coah.- A una hora de empezadas las elecciones, hay quienes no han podido emitir su voto en la secundaria numero 3, sección 0019, provocando que se retiren personas, sin realizar su voto.
La desesperación de la ciudadanía se ha hecho presente al estar formados desde las 8 de la mañana y han sido cambiados de fila, sin lograr realizar la acción.
Hay ciudadanos que incluso mencionan que no cuentan con marcadores para realizar el voto y ante esto se les ha pedido que utilicen plumas para lograr participar.