Mano blanda contra taxista que manejaba alcoholizado

La Secretaría del Ayuntamiento aplicó baja temporal del taxista que fue detenido conduciendo en completo estado de ebriedad.

Encerrados en la Dirección de Servicios Concesionados por más de una hora, el prestador de servicio fue advertido para que tome las medidas correspondientes y no se repita esta situación, so pena de perder hasta la concesión.

El chofer fue detenido por elementos de Seguridad Pública y se llama Juan José Huerta García.

“El chofer está suspendido un mes y el concesionario ya fue advertido”, comentó personal de Inspectores.

Además se está analizando la suspensión de la cédula de conductor.

Huerta García fue trasladado a la cárcel preventiva, donde deberá cubrir una sanción administrativa y la unidad fue llevada al corralón.