Mantiene Cruz Roja cursos de capacitación

La Cruz Roja Mexicana, delegación Piedras Negras, ofrecerá otro curso de Primeros Auxilios Básicos el 2 de noviembre, ya que han sido demandados por la población.

Esta capacitación es teórico / práctico, tiene duración de ocho horas de 9:00 a 17:00 horas en un único día en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicada en la calle Rodrigo Andalón 108 en la colonia Nísperos.

Al participante se le otorgará constancia DC-3 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la práctica se hará con maniquíes y está incluido un Coffe Break.

Desde la capacitación para primeros respondientes que se realizó durante una semana del mes de octubre principalmente para personas que se dedican a atender emergencias, la población civil ha solicitado más cursos para aprender lo básico ante cualquier emergencia que se presente a su alrededor y poder salvar una vida.

Es parte de la labor de este organismo el capacitar a la comunidad, pero también el generar el interés de postularse como voluntarios que participen en atender reportes diarios en ambulancia, señaló el personal.

Los cursos tienen cupo limitado, por ello deben pedir información a los teléfonos: 878 7038234 o al 878 2096259 y poder registrarse.