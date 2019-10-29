Mantiene el IMSS jornadas extramuros

El Instituto Mexicano del Seguro Social convocó a sus derechohabientes a que aprovechen las jornadas “IMSS para todos” como cada lunes, para escuchar y resolver dudas sobre la atención médica.

Ayer como cada semana se abrió el módulo en la CTM de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pero hubo poca asistencia.

Las jornadas tienen como propósito acercar todos sus trámites a la población y resolverlos.

El subdelegado Roberto Longino Reyes Benavides, encabezó las jornadas este lunes.

La atención es para todos y los servicios son gratuitos, sin necesidad de acudir a las unidades.

Si el caso requiere de mayor tiempo, se hace un registro y se le da seguimiento.

En los módulos se aplican vacunas y orientaciones sobre la salud bucal y el buen comer, además de los diferentes programas de activación que tienen en el Centro de Seguridad Social y Capacitación Técnica.

Destacar que en Piedras Negras la principal petición son los adelantos en las citas médicas, debido al alto número de derechohabientes que tiene el Seguro Social.

Personal del Seguro Social listos para una jornada más de atención.