Mantienen operativos en el Río Escondido

Inspectores del Municipio no han detectado camiones de empresas locales arrojando aguas residuales de baños portátiles en el Río Escondido, aseguró Felipe Pérez, jefe de la Brigada.

Durante toda esta semana los inspectrores recorren ríos y arroyos de Piedras Negras, ante la probable contaminación del río que provocó la muerte de cientos de peces.

“Sólo encontramos a un camión extrayendo agua del río; pero no hemos detectado a nadie tirando aguas residuales”, señaló Pérez.

Sí dijo tener conocimiento que varios camiones están tirando escombros y basura, pero no los han atrapado al momento.

Sobre el camión que extrajo agua, dio a concocer que se le aplicó una fuerte sanción adminsitrativa.

“Está prohibido sacar agua de los ríos o arroyos, a menos que cuenten con el permiso de la autoridad correspondiente”, advirtió.

Agregó que los recorridos son permanentes en todos los afluentes. Cabe destacar que el Río Escondido está contaminado por la descarga de aguas residuales domicilarias y en camiones.