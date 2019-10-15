Mastografías a mitad de precio

El Centro Radiológico de la Cruz Roja Mexicana, delegación Piedras Negras, ofrece a mitad de precio un paquete de exámenes que incluye mastografía, ultrasonido de mama y densitometría ósea, como parte de las acciones durante octubre, mes de la lucha contra el cáncer.

El costo normal es de 2 mil 520 pesos, y en este mes podrán realizarse los tres exámenes por mil 260 pesos, recordando que este centro cuenta con sistemas digitalizados desde escáner computarizado, mastografía, eco y rayos equis.

El Centro Radiológico Regional ofrece desde casi seis años estos servicios a un costo menor que el realizarlo en un centro privado, por lo que han ganado ya el prestigio de la eficacia de estos estudios.

Conscientes de que hay población necesitada que requiere de precios más bajo, se realizan estudios socioeconómicos para atenderles a un costo preferencial y en apoyo a todas las mujeres, se lanzan estas ofertas para apoyar en la campaña de sensibilización de prevenir el cáncer de mama.

Los interesados pueden llamar al teléfono: 878 7823716 o acudir directamente al centro ubicado en la calle Dr. Rodrigo Andalón del C. 108, colonia Nísperos.

Ofrece cruz roja mastografias.