Mayoría de alumnos obtiene su certificado de primaria o secundaria

En el Instituto Estatal de Educación para Adultos, 9 de cada 10 alumnos, que acceden a los programas de educación abierta concluyen sus estudios y aprueban sus exámenes para contar con su certificado de primaria o secundaria, así lo dio a conocer el coordinador de la zona norte del IEEA, Roberto Bustamante Casanova.

Dijo que ahorita se tiene una atención de 1,500 personas, señaló que normalmente la mayoría de las personas concluyen los programas de educación abierta.

Comentó que son mínimos los usuarios que no finalizan su educación abierta, algunos de ellos es porque cambiaron de domicilio o cambian de estado.

Señaló que en el resto de los casos, un 90 por ciento de los usuarios concluyen el nivel básico, ya que muchos de ellos tienen la intención y la voluntad de concluir sus estudios.