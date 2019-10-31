Medida viola Constitución

La medida que tomó el Ayuntamiento sobre el convenio que faculta a empleados del municipio a solicitar la visa a quienes se acerquen a los puentes internacionales, viola las garantías individuales, afirmó el ex regidor, Manuel Rodríguez Muro.

A través de su cuenta de Facebook, publicó el documento donde se explica, que empleados del Gobierno Municipal podrán solicitar la visa o el pasaporte mexicano en puntos de revisión y expresa: “Piden respetar las leyes cuando son los primeros en violarlas”.

El texto dice lo siguiente: “A propósito de la legalidad en el Municipio de Piedras Negras, es interesante saber, qué opina el funcionario municipal encargado de las relaciones internacionales, el empresario restaurantero Héctor Menchaca, sobre la veracidad de la respuesta que el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías, dio a la solicitud hecha por el ex regidor Lorenzo Menera, sobre la existencia del, ya misterioso convenio, que faculta a empleados del Municipio a solicitar la Visa a quienes se acerquen a los puentes internacionales”.

El ex funcionario puntualizó: “Ojalá y el regidor, presidente de la comisión de transparencia, Moisés Lechler, tenga a bien aclarar dicha situación, porque de esto, lo único que se desprende es que, alguien está mintiendo. Anexo documento compartido en mi espacio por Ignacio García a quien agradezco lo haya compartido. P.D. si alguien puede, hágale llegar este comentario a los funcionarios municipales, que, dicho sea de paso, mantienen bloqueado”.

La medida que tomó el Ayuntamiento sobre el convenio que faculta a empleados del municipio a solicitar la visa a quienes se acerquen a los puentes internacionales.