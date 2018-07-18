Mejora en economía regional se percibe en mayor escrituración de viviendas

Piedras Negras, Coah.- El Registro Público de la Propiedad atiende por semana 200 trámites, cifras que se reflejaban hasta los últimos meses del año cuando había más derrama económica, lo que muestra desarrollo económico en las familias, ya que el año pasado se registraban alrededor de 150 por mes.

Cristian Cabello Ibarra, director de las oficinas regionales del Registro Público de la Propiedad, indicó que es interesante este aumento desde el primer semestre, ya que en años anteriores se empezaba a percibir desde el segundo semestre el alza en trámites y era de 180 trámites.

“Consideramos que seguirá esta dinámica a elevarse los registros durante los siguientes meses”, refirió al aumento de las compra-ventas y los créditos de viviendas de los municipios de esta Jurisdicción que abarca Piedras negras, Allende, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nava y Villa Unión.

Además señaló que son las viviendas de nivel medio alto, es decir de un costo de 600 mil hacia arriba, representan el 60 por ciento de las escrituración ante el Registro.

El funcionario estatal indicó que este año hay un buen desarrollo económico en la región, ya que estos créditos hipotecarios se le otorgan a las personas debido a la generación de empleo, a las personas tienen buen crédito.