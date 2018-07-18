Menores que deseen trabajar deben estar estudiando

Uno de los requisitos para otorgar la carta de autorización a menores para que trabajen, es que no haya deserción escolar, afirmó Sergio Cárdenas de la Rosa, auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Es una obligación de carácter institucional a manera que prevalezca la educación de los menores, que no abandonen sus estudios”.

Sin embargo dijo que muchos menores con la autorización del padre o el tutor, pueden seguir trabajando aún y cuando concluyan las vacaciones, pero deben compaginarlo con los estudios.

Hace unas horas al menos tres menores y sus padres de familia tramitaron la carta de autorización para trabajar en vacaciones.

Cárdenas de la Rosa dio a conocer que sí ha aumentado un 30 por ciento el flujo de trámites en las dos últimas semanas, pero es poco comparado con el año anterior.

Dijo también que además de frenar la deserción escolar, otro de los propósitos de dicha carta, es que consigan trabajos que representen peligro o riesgo alguno de accidentes.

Recordó que la carta se otorga a menores de 15 a 16 años con la presencia del padre o tutor.

Y a menores de 16 a 18 años, solo se les otorga una constancia de que todavía están en minoría de edad.