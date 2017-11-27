Menores trabajan sin permiso de la STPS

Piedras Negras, Coah.- Al menos cinco autolavados enfrentarán multas por hasta 300 salarios mínimos, por emplear a menores de edad sin un permiso de la Secretaría del Trabajo.

Cristina Rueda, jefa de Inspección de la dependencia, reconoció que los “car wash” son los negocios que más menores utilizan, seguidos por las constructoras y luego centros comerciales pequeños.

“Las multas las aplica directamente la Secretaría del Trabajo, y son por reincidencia, es decir que los auto lavados hacen caso omiso de las notificaciones”.

Sostuvo que no se trata de una medida recaudatoria, ni tampoco afectar la economía familiar, sino de regular el trabajo de los menores mediante una carta donde se obliga a los patrones a darles actividades que no los pongan en riesgo, y que cuenten con el permiso de sus padres.

Por ello exhortó a los familiares a que acudan a la oficina a tramitar un permiso, sobre todo en estos últimos meses del año, que dijo, se incrementan las solicitudes.

No se entregan cartas a menores de 15 años, y a los de 15 años y un mes se les autoriza siempre y cuando sean trabajos de 6 horas al día y sin mucho riesgo, pero que estén estudiando.

De 16 y 17 años no es obligatorio el estudio, aunque se recomienda que regresen a las escuelas.

Cristina Rueda, jefa de Inspección, Región Norte.