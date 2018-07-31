Miércoles último día para las becas

Este jueves 2 de agosto se cerrará el registro para la obtención de una beca escolar, por lo que se convoca a todos los padres de familia a que inscriban a sus hijos.

En tres días se han recabado más de 1,500 solicitudes, dijo Ricardo Contreras, encargado de Educación.

Reiteró que no hay límite de solicitudes, pese a que solo se entregarán 2,775 becas.

Las becas consisten en dinero en efectivo.

Una vez recibida las solicitudes, se turnan a la Comisión de Análisis, quién determina a los ganadores.

Este año se repartirán 3 millones de pesos.

Se entregarán mil pesos entre 1,800 estudiantes de primaria, 1,200 pesos a 475 de secundaria, 1,500 pesos a 300 alumnos de preparatoria, así como mil pesos a 180 estudiantes de educación especial.

Agregó que el registro tienen que hacerlo directamente en módulos instalados dentro de la Presidencia municipal.

Ayer lunes por ejemplo, fue el día más concurrido de todos, con una asistencia superior a los 700 padres y madres de familia.