Migración africana llega a Piedras Negras

Buscando asilo político en los Estados Unidos, un grupo de cinco migrantes africanos se instaló en el Puente Internacional I de Piedras Negras, donde terminaron solicitando apoyo de automovilistas y peatones.

El grupo trató de cruzar a Eagle Pass, pero fueron detenidos por Agentes de la Patrulla Fronteriza, en la guardarraya, la mañana de este viernes.

“La pobreza, queremos comer”, dijo el único hombre del grupo, en un español poco claro.

Además de la mala alimentación, también huyen de su país por los conflictos bélicos.

Su destino final es Estados Unidos, donde buscan encontrar una mejor vida.

Una de las mujeres se levantó y recibió 70 pesos de un automovilista texano.

Otro peatón les regaló 50 pesos.

No piden apoyo, simplemente la gente les da algo y ellos lo aceptan.

Su presencia en el Puente, obligó a los oficiales de Aduana y Protección Fronteriza, a revisar las visas de peatones en ese sitio.

“No queremos fotos, ni tampoco pueden cruzar de este lado”, dijo uno de los oficiales.

A su lado se detectó a un sujeto de aspecto centroamericano, al parecer acompañando al grupo.

Hace unas horas, autoridades Federales, Estatales y Municipales, asistieron a migrantes de Cuba, África, Brasil y Centroamérica, que pretendían internarse al vecino país, la noche del jueves.

La migración africana ha utilizado durante años el país de Honduras, para cruzar México y llegar a la frontera con Estados Unidos.

En los últimos días se ha incrementado la migración de centroamericanos por Piedras Negras.

Oficiales de la Patrulla Fronteriza en plena guardarraya revisando visas.