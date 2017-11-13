Migrantes centroamericanos buscan estancia legal en México

Piedras Negras, Coah.- Migrantes centroamericanos que desistieron en su intento de cruzar a EUA, buscan estancia legal en México para disminuir su vulnerabilidad, pues a sus países de origen no pueden regresar ante las condiciones de inseguridad que imperan.

El sacerdote José Guadalupe Valdez, defensor de los derechos humanos de migrantes, aboga con las autoridades migratorias para que se agilicen los procesos, ya que se encuentran en situación vulnerable.

No es un fenómeno grande, pero son cuatro a cinco migrantes de origen hondureño y guatemalteco que buscan llevar un proceso de regulación migratoria, dijo el entrevistado.

“Los tenemos en asesorías y diálogos para ver la manera de aplicar para residir en PN y un permiso de estancia legal, una vez cumplidos los requisitos del INM”.

A través de diferentes organismos de apoyo, buscan que las leyes migratorias tengan también un sentido humanitario, “que los trámites se puedan agilizar u otorgarles un permiso provisional de residencia, porque si les dicen: vengan dentro de quince días, ¿que van hacer mientras?”.

“Ellos tienen la esperanza de poder establecerse ya que en sus lugares de origen no pueden regresar por las situaciones de inseguridad”, concluyó el presbítero.

El sacerdote José Guadalupe Valdez, defensor de los derechos humanos de migrantes.