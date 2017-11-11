Millonaria inversión de FERROMEX

Un poco más del 8 por ciento de los 588 millones que ha invertido Ferrocarriles de México para contar con el Patio Ferroviario más grande de América Latina, han sido para obras hidrológicas y pluviales en la zona urbana de Piedras Negras, el resto en infraestructura ferroviaria y tecnológica.

Fabían Velázquez Islas, director de O peraciones, confirmó que la empresa nacional ha invertido cerca de 48 millones de pesos en tres obras sólo este año.

La primera fue la construcción del puente peatonal sobre el Río Escondido que une a Villa de Fuente con la Periodistas, cuyo costo superior es a los 6 millones de pesos.

Para la edificación del paso vehicular superior sobre vías férreas en el boulevar “República”, aportó más de 20 millones de pesos.

Más 18.7 millones de pesos para ampliar el área hidráulica de 7 a 21 metros cuadrados, en el puente sobre el arroyo “El Tornillo”, que agilizará el flujo del agua que anegaba toda la zona centro, por Fuentes, Galeana, Xicoténcatl y parte de la González.

Los 588 millones de pesos se han aplicado en la construcción de la doble vía, en instalaciones del Patio Fiscal en Río Escondido, y obras complementarias como las casas en la colonia Gobernadores para la reubicación de más de 300 familias de la “Luis Donaldo Colosio”.

Velázquez Islas dijo que se mantiene el proceso de obra, sin embargo actualmente se tiene una capacidad para mover 2,000 carros diarios.

Sostuvo también que han crecido más del 250% de 2012 a 2016.

Antes, iniciamos operaciones con 140 mil carros intercambiados al año en este cruce, ahora son más de 600 mil carros.