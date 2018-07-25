Moderarán el consumo de alcohol en la feria

No se permitirán los juegos de azar en la Feria de Piedras Negras, ni tampoco la venta indiscriminada de alcohol, porque su finalidad es que sea un evento completamente familiar.

Héctor Rodríguez, presidente del Comité Organizador, dijo también que no se autorizó la ampliación de horario para el cierre del evento, como lo propusieron algunas personas que rentaron locales.

Es decir, será de 5 de la tarde a 1 de la madrugada, todos los días, del 28 de septiembre al 7 de octubre.

“Analizamos los dos temas, y decidimos que no es necesario ampliar horario ni tampoco permitir los llamados giros negros”, sostuvo.

Reiteró que será una Feria diferente, que busca la integración familiar y un ambiente sano, en el que todos puedan divertirse.

“Es una fiesta pensada para los ciudadanos, así como para sus visitantes”.

La propuesta de ampliar horario surgió del grupo de locatarios que rentarán espacios por hasta 25 mil pesos, donde se podrán consumir bebidas.

Mientras el costo para restaurantes será de 12 mil pesos los 10 días, así como 1,500 a 2,500 pesos para locales de frituras o juegos diversos y 350 pesos por día para vendedores ambulantes.