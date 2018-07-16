Moreira nuevo secretario en el CEN del PRI

Rubén Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila, fue nombrado como nuevo secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México.

En información generada la mañana de este lunes, se confirmó la renuncia de René Juárez Cisneros como dirigente nacional, cargo que ocupará a partir de ahora Claudia Ruiz Massieu.

De acuerdo al mensaje, Juárez Cisneros se dedicará a actividades legislativas como Diputado Federal.

Sustituyó a Enrique Ochoa Reza en el Instituto Político el pasado 2 de mayo.

Juárez enfrentó una de las más graves derrotas electorales en este 2018, al perder su partido la Presidencia de la República, la mayoría del Congreso, y Gubernaturas.

Moreira Valdez terminó en noviembre de 2017 su período como Gobernador de Coahuila.

Llega en un momento clave a la Secretaría General, para reagrupar fuerzas de su partido.

Su hermano Humberto Moreira Valdez llegó a ser Presidente Nacional del PRI.