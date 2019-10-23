Muere de un infarto

Luis Alfredo “N” de 26 años, murió en su domicilio ubicado en la colonia Presidentes, sufrió una insuficiencia cardiaca, además de que padecía de epilepsia.

La Fiscalía General del Estado informó que la noche del lunes se reportó el deceso de una persona en una vivienda ubicada sobre la calle Plutarco Elías Calles.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento, en el lugar ya se encontraban unidades de la Policía Preventiva Municipal.

Los elementos policiacos se entrevistaron con familiares, quienes manifestaron que el joven se encontraba en dicha propiedad cuando empezó a presentar problemas de salud.

Se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para que el médico legista le practicara la autopsia.

La causa de la muerte fue un shock cardiogénico causado por una insuficiencia cardiaca, así mismo refieren familiares que padecía de epilepsia.

Se abrió una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público a fin de recabar medios de prueba y testimonios.

Se tomaron declaraciones de familiares quienes lo vieron por última vez en dicho domicilio, de igual forma con el resultado de la autopsia se descarta una muerte violenta o provocada como se publicó en redes sociales y en páginas no oficiales.

La carpeta de investigación quedó concluida y se procedió a ordenar la devolución del cuerpo a los familiares al determinarse la causa de la muerte.