Muere mujer atropellada

María Elizabeth Palacios Ávalos murió al ser arrollada por un vehículo el cual se dio a la fuga, los hechos se suscitaron en el municipio de Nava, el caso ya se encuentra bajo investigación.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la madrugada del miércoles se reportó el ingreso de una persona lesionada de gravedad al Hospital General de Allende.

Desafortunadamente, la dama murió debido a las múltiples lesiones que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

Fueron elementos de Bomberos de Nava quienes realizaron el traslado a bordo de una ambulancia tras localizar a la persona en plena vía pública.

María Ávalos Sotelo madre de la víctima fue quien logró la identificación, informó que lo único que sabe es que fue atropellada por un vehículo.

Elementos de la Policía Municipal del municipio de Nava refirieron que la unidad se retiró del lugar dejando a la persona inconsciente.

Médicos indicaron que presentaba fractura de cráneo, el cual provocó un traumatismo craneoencefálico severo siendo la causa de la muerte.

Ya se está integrando una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado Zona Norte 1 a fin de establecer cómo se suscitó el accidente.

Por su parte elementos de la Agencia de Investigación Criminal están trabajando en el caso a fin de obtener pruebas y testimonios que permitan determinar qué fue lo que ocurrió, si se trató de un accidente o de un homicidio doloso.