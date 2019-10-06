Mujer ingiere ácido, pero no logra suicidarse

Celeste N. de 24 años intentó suicidarse al ingerir ácido para limpiar climas debido a problemas familiares, los hechos se suscitaron en el sector Lomas de la Villa.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó, que se recibió un reporte del ingreso de una persona al hospital general Salvador Chavarría debido a una tentativa de suicidio.

Indicó que elementos de la corporación acudieron a tomar conocimiento, en el área de urgencias se entrevistaron con médicos.

Señaló, que la joven se encontraba bajo observación médica y requería de un lavado gástrico para retirar el ácido que había tomado.

Comentó, que al ser cuestionada sobre el motivo por el cual había tratado de suicidarse, dijo que tenía problemas con sus papás.

Refirió que estaba molesta y a la vez deprimida, por lo que decidió terminar con su vida agarrando un recipiente con el ácido y tomando parte de su contenido.

Argumentó que el reporte médico indica que se encuentra estable, sin embargo, quedaría internada bajo observación para descartar alguna complicación.

Manifestó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de lo sucedido recabando datos generales de la joven para elaborar un reporte y enterar a los mandos superiores.

Mencionó que se exhortó a familiares que la llevaran a la unidad de atención a víctimas en el edificio de la Fiscalía General del Estado para que recibiera apoyo psicológico.