Muy pocas mujeres quieren ser policías

Más de 100 ciudadanos, entre ellas 30 mujeres, acudieron a una preevaluación para ingresar a la Academia de Policía de esta frontera.

Sin embargo siete de ellos que habían pertenecido a la Policía Preventiva, se les negó el permiso, hasta que sea checada su hoja de servicio.

La preevaluación la realizó personal especializado del Centro de Control y Comando C-4, en las instalaciones de Seguridad Pública.

Ayer mismo los alcales Fernando Purón y Sonia Villareal Pérez, acudieron a respaldar dichas actividades.

El edil destacó la buena respuesta de 102 ciudadanos, quienes aplicaron cuatro pruebas psicosométricas, toxicológicas, llenando de cédulas de información y otra teórica en computación con más de 500 preguntas.

Dijo que el próximo jueves se darán a conocer los nombres de quienes aprobaron y la fecha para continuar con la totalidad de las pruebas de control y confianza en Ramos Arizpe.

La Academia comenzaría en diciembre y los egresados se esperan para marzo o abril del próximo año.

Alcaldes electos y en funciones, supervisan evaluaciones de aspirantes a cadetes de policías.