Muy productivo Congreso de Coahuila

José María Frausto Siller, presidente del Congreso del Estado, afirmó que el trabajo de legisladores fue sumamente productivo.

Dijo que se lograron más de mil puntos a favor, y más de mil soluciones a iniciativas presentadas en esta Legislatura.

Destacó que el gobernador Rubén Moreira Valdez presentó 268 iniciativas de ley.

“Fue una legislación muy productiva”, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno.

Asimismo señaló que Coahuila es uno de los estados más sólidos en el tema de leyes y reformas, todas de beneficio para los Coahuilenses.

Defendió que la gran cantidad de leyes y reformas, se analizaron y se aprobaron, otorgando la garantía de su aplicación.

Frausto Siller acompañó al gobernador en la imposición del nombre de Marina Armada de México a la Universidad Politécnica de Piedras Negras.