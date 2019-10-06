Necesarias más casas OMNIA

Debido a la vulnerabilidad de los menores que se quedan solos mientras sus padres trabajan, se requieren más Casas Omnia en Piedras Negras, principalmente en colonias populares como Año 2000, Acoros, entre otras, informó la directora y fundadora, madre Guadalupe Bastida Ocampo.

Y es que todo el año se acercan niños a Casa Omnia, los cuales se van recibiendo según el flujo, ya que algunos de ellos se van a otras colonias y tienen que salirse.

Recalcó que en Piedras Negras es necesario contar con otras Casas Omnia, ya que atiende a niños en situación vulnerable y que están en un grave riesgo al estar solos en sus viviendas.

“Esos niños son los que nosotros queremos atender, ya que algunos de ellos, sufren violencia con algún miembro de la familia y hay muchos casos así en todo Piedras Negras”, expresó.

En este sentido, dijo que en la ciudad hay tres casas ubicadas en la colonia Mundo Nuevo, Tierra y Esperanza y Lázaro Cárdenas que atienden a 160 menores en total, y se requiere de más casas.

Finalmente dijo que las Casas se mantienen de las donaciones, por lo que se tiene el sueño de seguir creciendo, ya que se cuenta con un terreno en la colonia Año 2000, pero se necesitan recursos para la construcción.

Guadalupe Bastida Ocampo.