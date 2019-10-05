Necesita recursos Rotaract Poniente

El Club Rotaract Emprendedor Poniente de Piedras Negras realiza actividades recaudatorias a través de clases de jazz, defensa personal, automaquillaje, peinados, guitarra, primeros auxilios, dibujo y modelaje, hoy sábado 5 y domingo 6 de octubre en la Universidad Autónoma del Noreste.

Las inscripciones se realizan a través del 878 701 1975 y el 878 703 8351 a través de Arely Laurence, ya que se cobran 70 pesos por clase, 100 pesos por dos y 150 por tres clases, ya que cada una tiene horarios diferentes con duración de una a dos horas.

Las clases son impartidas por instructores con amplia trayectoria y experiencia. Se dividen en dos días, el sábado 5 arrancan con la clase de Peinado de 12:00 a 13:00 horas; Gelish de 12:30 a 15:30 horas; Jazz de 15:00 a 16:00 horas; Primeros Auxilios de 17:00 a 18:30 horas; Maquillaje social de 17:00 a 19:00 horas.

El domingo 6, inician con Automaquillaje de 10:00 a 11:30 horas; Defensa Personal de 11:00 a 12:00 horas; Canto de 12:00 a 13:00 horas; Guitarra de 12:00 a 13:00 horas: SolidWorks de 14:00 a 15:00 horas; Gelish de 13:30 a 15:30; Dibujo de 16:00 a 17:00 horas; Modelaje de 18:00 a 19:00 horas.

Recordaron que lo recaudado será destinado al Club que organiza, a fin de mantener las labores y actividades apoyo social.