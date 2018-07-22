Niños de primaria ya consumen alcohol

Piedras Negras, Coah.- A través de pláticas en escuelas y otros centros , detectan que predomina la adicciones en alcohol, tabaco y marihuana, presentándose incluso en niños de quinto y sexto año, pero al no contar con tratamientos para atender las adicciones en Piedras Negras, el Centro de Integración Juvenil no cuenta con cifras exactas de cuantos menores están en adicción.

Según la encuesta nacional de adicciones, sigue predominando el consumo en el nivel Primaria, en grados de quinto y sexto año, el consumo de alcohol y tabaco, principalmente detectados por maestros y directivos, dijo Irma Romero Garza, directora del (CIJ).

Indicó que de manera local, para cerrar estos temas en el nivel Primaria, incluso Secundaria, se realizan cursos informativos con padres de padres de familias donde se detectan niños con consumo.

Incluyendo la marihuana, uso y mitos, son de la información que los jóvenes de nivel bachillerato más solicitan durante las jornadas y pláticas de prevención de adicciones que realiza este centro en la población estudiantil.

Recalcó que los directores de algunas escuelas les informan si existe algún problema de adicciones en el ámbito escolar, pero se canaliza a Centros de Integración de Torreón o Saltillo, por ello en esta frontera no cuentan con una estadística ya que no llevan este tipo de tratamientos de rehabilitación.

Para el segundo semestre buscan tener más actividades en escuelas que falta visitar y se requiere mayor presencia, concluyó.