Niños siempre deben estar bajo supervisión

Piedras Negras, Coah.- Al acercarse la temporada de fiestas y vacaciones decembrinas, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), recomienda a los padres de familia prever con anticipación el cuidado de los niños ante cualquier situación y evitar dejarlos solos.

Y es que, la delegación local muestra una alta incidencia de menores de edad que son detectados solos en su casa o en la calle deambulando.

La madres o padres sorprendidos en el descuido de sus hijos, argumentan alguna situación que les favorezca, pero “nada justifica el dejar a los niños solos en casa”, dijo el delegado, Francisco González Mena.

Recientemente, una niña de 4 años de edad fue detectada deambulando, en la colonia Lázaro Cárdenas. Aunque los padres pueden argumentar que deben trabajar o que solo salen por alguna situación, pero el entorno debe ser investigado, para descartar más abusos por descuido.

Desde ir a trabajar hasta salir a la tienda o con una vecina, son circunstancias que los adultos deben prever cuando tiene bajo su cuidado a un niño.

Recordó que se realizan investigaciones y si es fin de semana, los niños deberán permanecer en una casa hogar, hasta el lunes siguiente cuando inician labores las oficinas.