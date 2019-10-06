Nivelan tapas de drenaje y Telmex

El director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo Dávila, informó que la empresa Ribereña debe nivelar todas las tapas de drenaje y Telmex que se encuentran en las vialidades que se van a pavimentar, según el catálogo de conceptos.

Explicó que, según el catálogo, la empresa ganadora de la licitación, en este caso, la Ribereña es quien debe de rehabilitar todas las tapas de drenaje y Telmex a nivel de la vialidad.

“En este caso, la empresa pasó a hacer lo que tiene que hacer, nosotros les pedimos que aprovechando que ya estaba abierta, que tratarán de desensolvar para tener en mejores condiciones de todas las tapas”, expresó.

Elizondo Dávila, aseguró que estos trabajos se tenían que hacer, por ello se están realizando con máquinas que están quitando el fresado de diez centímetros.

Finalmente dijo que no se está dañando nada, que son trabajos que se están realizando perfectamente bien, “en años ni siquiera habían pavimentado, que se andan quejando que primero una cosa y luego otra, aparte, ahorita no hay ni un solo vecino en contra”.

Anselmo Elizondo Dávila, director de Obras Públicas.