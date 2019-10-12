No afecta alza de salario a alimentos

El alza del salario mínimo en el país este año no se ha reflejado en el aumento de precios de alimentos, solo productos fuera de temporada; así lo señaló Julián Rodríguez Cavazos, comerciante local.

Aseveró, que las condiciones climáticas y otros fenómenos meteorológicos no han afectado las cosechas como en años anteriores, por lo que está más estable la oferta, pero si se presentaron momentáneos aumentos a los alimentos, debido a la tensión comercial internacional.

Sin embargo, indicó que los precios de la cebolla o limón ya se estabilizaron, a excepción del tomate que por la excesiva exportación a Estados Unidos continúa con costo elevado desde hace más de un año.

“No hay incremento, algunos alimentos agropecuarios que se presentaron alza en su precio fueron eventuales, y en este año los productos industrializados sólo lo inflacionario”, aseguró.

Ante esto, recomienda consumir productos agrícolas de temporada ya que, debido a la oferta y demanda, estarán más baratos y de buena calidad.