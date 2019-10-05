No cede el calor en la región

En pleno otoño y con el primer sistema frío frontal en puerta, Piedras Negras volvió a registrar la temperatura más alta de todo el país este jueves 3 de octubre.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), publica en su página oficial que la ciudad registró 36.8 grados ese día.

El registro local indica que llegamos a los 39 grados, por el índice de calor, generado por las “Islas de calor”, que son la pavimentación, falta de árboles y de vientos.

Culiacán registró 35.1 grados, Tuxtla Gutiérrez 32.0 y Guanajuato con 31 grados.

Piedras Negras sigue siendo uno de los Municipios más calientes de México, con temperaturas extremas.

LLUVIAS Y FRÍO

El primer sistema frontal de la temporada, generará probabilidades de lluvias para la tarde de este domingo, anunció el Centro de Prevención de Desastres de Piedras Negras.

Las lluvias serán de ligeras a moderadas, además de un ligero descenso en las temperaturas de hasta 6 grados centígrados.

Hoy sábado se pronostican 37 y 22 grados.

El domingo 37 en el día, pero descenderá hasta 17 grados con 20 por ciento de lluvias, que se incrementan a 30 el próximo lunes.