No declara secuestrador

Alfredo “N” de 30 años, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión al aparecer como presunto responsable de un delito de secuestro cometido en agravio de un familiar, solicitó la duplicidad del término, por lo que se programará una segunda audiencia.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se llevó a cabo la audiencia inicial después de que el presunto responsable fuera presentado ante un juez de control.

El Ministerio Público formuló la imputación, sin embargo la defensa solicitó la duplicidad del término para resolver la situación legal del presunto secuestrador.

Se programará una segunda audiencia en donde se buscará por parte del ministerio público la vinculación a proceso del imputado. Por lo pronto permanece en prisión preventiva en lo que continúa el proceso judicial por los delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro, lesiones y lo que resulte.

Esta persona participó en la privación ilegal de la libertad de Sonia “N”, en hechos suscitados en el presente año en la colonia Cumbres ,tras suscitarse un problema familiar.

La víctima recibió varios disparos para después ser arrojada al Río Bravo, ya que la daban por muerta.

Sin embargo fue rescatada del lado americano por autoridades siendo trasladada a la ciudad de Houston, Texas a un Hospital donde recibió atención inmediata.