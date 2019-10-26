No esclarecen homicidio por “tortuguismo” en peritaje

La Fiscalía General del Estado informó que no ha quedado listo el resultado del peritaje de tránsito terrestre en relación al accidente vial suscitado en el sector Fuentes donde murió Mario Alberto Caballero de la Garza, es lo que falta para resolver el caso y determinar la responsabilidad.

Desde hace varios días se envió un oficio al departamento de servicios periciales para solicitar un peritaje del percance donde falleció una persona.

El accidente se suscitó sobre la calle Periodistas entre Jazmín y Jiménez en el sector Fuentes, Mario Alberto Caballero de la Garza de 49 años tripulaba un triciclo.

Sobre la calle Periodistas fue embestido por una camioneta Nissan X-Trail color verde con placas del estado de Texas.

Minutos después el conductor que aparecía como presunto responsable se retiró del lugar dejando tendido en la cinta asfáltica al vendedor ambulante.

El vendedor ambulante falleció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba debido al fuerte impacto.

Días después el conductor de la camioneta Juan Francisco Galván se presentó ante el Ministerio Público para comparecer.

Iba acompañado de un abogado particular, por lo que al rendir su declaración no aceptó la responsabilidad en el accidente refiriendo que el vendedor ambulante se le había atravesado.

Así mismo se logró obtener un video de una cámara de vigilancia de un negocio situado cerca de donde se registró el accidente, por lo que el material fue revisado.

Solamente falta el resultado del peritaje solicitado para resolver el caso y dar por concluida la carpeta de investigación al establecer la responsabilidad.