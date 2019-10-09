No ha pedido PN apoyo a E. Pass para encontrar a homicida

Autoridades de Piedras Negras no han solicitado apoyo de corporaciones de policía de Eagle Pass, para buscar al sujeto que atropelló y dio muerte al comerciante ambulante Mario Caballero.

Sin embargo, Tom Schmerber sheriff del Condado de Maverick, señaló que el presunto homicida no puede ser detenido en el lado americano, porque el asesinato ocurrió en México.

Aun así recordó que existe un acuerdo de intercambio de información y apoyo en casos como estos.

“No hemos recibido solicitud de apoyo para localizar a esta persona, quizá acudieron a otra corporación”, sostuvo.

Se sospecha que el homicida es residente en Estados Unidos, y que tras atropellarlo con su camioneta X-Terra, huyó a Eagle Pass.

Mario Caballero falleció este lunes en el Hospital General, y ahora su familia sufre por su pérdida y porque no cuentan con dinero para los gastos funerarios.