No ha sido detenido enfermero del IMSS

La Fiscalía General del Estado continúa trabajando un caso de abuso sexual, sin embargo, no se puede proporcionar información debido a que se trata de un delito de naturaleza sexual, cometido en agravio de una menor de edad.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos en la Zona Norte 1, señaló que se está integrando una carpeta de investigación de momento por el delito de abuso sexual.

Comentó que a pesar de que la denuncia fue formalizada por el delito de violación, se tienen que realizar indagaciones.

Indicó que se trata de un delito de índole sexual cometido en agravio de una menor de 11 años, los hechos se suscitaron en la colonia Villa Real.

Refirió que se están recabando medios de prueba, por lo que el caso se encuentra actualmente en etapa de investigación.

Argumentó que se reserva información en relación al delito debido a la naturaleza del caso, por tratarse de una menor de edad.

Manifestó que la niña fue canalizada al área de Atención a Víctimas en la Fiscalía General del Estado, ya que requiere de ayuda psicológica.

Mencionó que el presunto responsable en este caso su padrastro de nombre Javier “N”, quien es señalado de forma directa no ha sido citado a comparecer.

Agregó que primero se tienen que recabar las pruebas necesarias y establecer el tipo de delito que se cometió en perjuicio de la menor.

El presunto responsable es enfermero de la Clínica 11 del IMSS en Piedras Negras, de forma extraoficial se dio a conocer que tras ser denunciado por la abuela de su hijastra no se ha presentado a laborar.